الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الأمريكي تطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ورحب الرئيس الأمريكي بلقائه الأول مع الرئيس، مؤكّداً تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس، التي تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.

السيسي: مصر حريصة على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين

وأعرب رئيس الجمهورية من جانبه عن ترحيبه بلقاء الرئيس الأمريكي لأول مرة، مؤكّداً حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، ومشيراً إلى أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.

السيسي يؤكّد ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية

وتطرق اللقاء إلى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، فى عدة مجالات خاصةً على صعيد التعاون في مجال كيفية مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة، كما تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، إذ أكَّد الرئيس السيسي الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.

الرئيس الأمريكي يعرب عن تقديره الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة

كما تمّ التباحث بشأن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، معرباً عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. في حين أعرب الرئيس الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة.

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت من التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء السد

وتمّ أيضاً مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.