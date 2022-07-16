أكاديمي عراقي: حديث السيسي في قمة جدة جاء من منطلق أن مصر أكبر دولة عربية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لا سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

الوزان: مصر تمتلك قدرات عسكرية وموقعا استراتيجيًا وعلاقات دولية قوية

من جانبه، قال الدكتور عبدالكريم الوزان، الأكاديمي العراقي، إنه يعتبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة 2022 زيارة مهمة للغاية وحديثه عن تقديم مصر الدعم لمحاربة الإرهاب خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي، مشيرًا إلى أنه حديث ذو أهمية كبيرة يخرج من منطلق أن مصر هي أكبر دولة عربية وتمتلك قدرات عسكرية وموقعًا استراتيجيًا وعلاقات دولية قوية.

وأضاف الوزان في تصريحات لـ«الوطن»: «أهمية هذا الحديث أنه ينطلق من دراية تامة، كما أن الرئيس السيسي يدرك جيدا الوضع الذي يمر به العراق وهو بذلك يعطي رسائل اطمئنان للدول العربية ومنها العراق، وأن مصر دائما سباقة في حماية العرب والأمة العربية و هذا موقف يشرف العراق، كما أن مصر لها مكانة دولية كبيرة على مستوى العالم».

السيسي يشدد على أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد في هذا الخصوص على أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.

وانعقدت اليوم قمة جدة 2022، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتبحث قمة جدة للأمن والتنمية المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.