أسعار ولا في الخيال للخضر والفاكهة بالجيزة.. 1.25 للطماطم و10 جنيهات للمانجو

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أسعار الخضروات والفواكه بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة اليوم السبت، والتي تضمنت أسعار مخفضة للغاية للخضر والفواكه.

وقالت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية: «يمكن للسادة المواطنين زيارة سوق الجملة وشراء احتياجاتهم بالأسعار المعلنة»، موضحة أن مصدر البيان والأسعار هو الجهاز التنفيذي لسوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ6 أكتوبر.

وتضمنت قائمة الأسعار الآتي:

الطماطم: أدنى سعر 1.25 جنيه، وأعلى سعر 2.5 جنيه.

البطاطس: أدنى سعر 3.5 جنيه، وأعلى سعر 5.5 جنيه.

البصل بأنواعه: أدنى سعر جنيه، وأعلى سعر 2.5 جنيه.

الكوسة: 3 جنيهات كأدنى سعر، وأعلى سعر 6 جنيهات.

الفلفل الرومي: 2 جنيه كأقل سعر، و3.5 جنيه لأعلى سعر.

الفلفل الحامي: 2 جنيه لأقل سعر، و3 جنيهات لأعلى سعر.

الخيار بـ1.5 جنيه.. والباذنجان 75 قرشا

الخيار: 1.5 جنيه لأقل سعر، و3.5 جنيه لأعلى سعر.

الخيار الصوب: 2 جنيه لأقل سعر، و5 جنيهات لأعلى سعر.

الباذنجان: 75 قرش لأقل سعر، و1.25 لأعلى سعر.

الباذنجان عروس: 75 قرش لأقل سعر، و1.5 لأعلى سعر.

الباذنجان الأبيض: 75 قرشا لأقل سعر، وجنيها لأعلى سعر.

الفاصوليا: 10 جنيهات لأقل سعر، و15 جنيها للأعلى.

الليمون: 16 جنيها لأقل سعر، و22 للأعلى.

البامية: 15 جنيها لأقل سعر، و20 للأعلى.

الجزر: 1.5 جنيه لأقل سعر، و4 جنيهات للأعلى.

الفلفل ألوان: 3 جنيهات لأقل سعر، و5 للأعلى.

الثوم البلدي: 5 جنيهات لأقل سعر، و9 للأعلى.

القلقاس: 2 جنيها لأقل سعر، و4 للأعلى.

البرتقال الصيفي 2 جنيها للأقل، و3 للأعلى.

المانجو من 10 إلى 25 جنيه للكيلو

مانجو صديقة بـ15 جنيه لأقل سعر، و18 للأعلى.

مانجو زبدية بـ10 جنيه لأقل سعر، و12 جنيه للأعلى.

مانجو سكري بـ 20 جنيه لأقل سعر، و25 للأعلى.

برقوق بـ6 جنيهات للأقل، و8 جنيه للأعلى.

الشمام بـ3 جنيهات لأقل سعر، و4 للأعلى.

تين برشومي بـ5 جنيهات للأقل، و6 للأعلى.

التفاح المصري بـ3 جنيهات للأقل، و6 للأعلى.

العنب الأحمر بـ3 جنيهات للأقل، و7 للأعلى.

العنب البناتي بـ5 جنيهات لأقل سعر، و7 للأعلى.

العنب الأبيض بـ4 جنيهات للأقل، و6 للأعلى.

البطيخ أقل سعر للكيلو 3 جنيهات، والأعلى 4 جنيهات.