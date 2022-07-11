أسعار الخضروات الطازجة والمجمدة بمنافذ وزارة التموين.. الطماطم بـ3 جنيهات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة الطازجة والمجمدة طوال أيام العيد، في جميع المنافذ المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، بالإضافة إلى شركات المجمعات الاستهلاكية المختلفة وهي الأهرام والنيل والإسكندرية، التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسعار مخفَّضة بشكل كبير عن أسعار البيع في الأسواق المحلية.

وتنشر«الوطن»، أسعار الخضروات الطازجة والمجمدة بمنافذ وزارة التموين، وذلك وفقا لمنشور رسمي صادر عن الوزارة.

أسعار الخضروات في منافذ وزارة التموين

- كيلو الخيار 8 جنيهات.

- كيلو طماطم 3.5 جنيه.

- طبق فلفل أخضر حامي ربع كيلو بسعر 2 جنيه.

- طبق فلفل ألوان بوزن 500 جرام بسعر 5.5 جنيه.

- شبكة بطاطس تحتوي على 2 كيلو بسعر 9 جنيهات.

أسعار الخضروات المجمدة بالمجمعات

- سعر الكيلو من البسلة بالجزر بسعر 9.25 جنيه.

- سعر الكيلو من البسلة سادة بسعر 13.25 جنيه.

- سعر كيس البامية زيرو بسعر 17.5 جنيه.

- ثمن كيس بامية اكسترا بسعر 22 جنيها.

- ثمن كيس البامية من نوع فاين 9 جنيهات.

- ثمن كيس السبانخ بسعر 6.75 جنيه.

- ثمن كيس الفاصوليا بسعر 8 جنيهات.

- ثمن كيس الملوخية بسعر 8 جنيهات.

- ثمن كيس الخضار المشكل بسعر 8.25 جنيه.

- ثمن كيس شوربة الخضار المشكلة بسعر 8.25 جنيه.

- ثمن كيس الخرشوف بسعر 20.75 جنيه.

- ثمن طبق قلقاس بسعر 9.25 جنيه.

- طبق ورق عنب زنة 250 جراما بسعر 7.25 جنيه.

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

- طبق مشمش بسعر 15 جنيها.

- طبق برقوق بسعر 15 جنيها.

- طبق تفاح أصفر بسعر 30 جنيها.

- طبق عنب أبيض بسعر 12 جنيها.

- كيلو كنتالوب بسعر 6.5 جنيه.

- بلغ سعر كيلو مانجو زبدية بسعر 19 جنيها.

- كيلو مانجو صديق بسعر 19 جنيها.

- كيلو مانجو جولك بسعر 17 جنيها.

- 2 كيلو برتقال صيفي بسعر 11 جنيها.