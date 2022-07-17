خبير: السكك الحديدية عانت من الإهمال لعقود.. والتطوير يليق بمكانة مصر

قال الدكتور محمد على عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات الأسبق، إن مصر ثاني دولة بالعالم أنشئت السكك الحديدية، وهو ما يعني أن بها سكك حديدية قديمة في حاجة إلى تطوير مستمر، لافتًا إلى أنها تعرضت لإهمال على مدار عقود من الزمن، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات السلام والأمان، إضافة إلى معدلات الحوادث الكارثية، وما نتج عنه وفيات عديدة، أدى لتناقص عدد مستخدمي السكك الحديدية من 1.2 مليون راكب يوميًا عام 2005، إلى انخفاض هذا العدد إلى النصف عام 2011.

خسائر السكك الحديدية

وأضاف «علي» في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن هناك استقصاء قام به مركز دعم القرار التابع لمجلس الوزراء أظهر أن 60% من المواطنين يعتقدون أن خدمة القطارات غير مناسبة، لافتًا إلى الخسائر المستمرة لمرفق السكك الحديدية التي وصلت إلى 78 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى صعوبة تطويره.

التطوير الخاص بالسكك الحديدية في مصر

وأوضح عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات الأسبق أن اقتحام هذا الملف كان ضروري لأنه لا يليق بمصر صاحبة ثاني أقدم سكة حديدية بالعالم أن يصل بها الحال إلى هذا الأمر، وهو ما تم على عدة محاور والتي بدأت بتحديث 172 عربية خاصة بالقطارات فضلًا عن إضافة 260 جرارا جديدا، وشراء 1300 عربة جديدة، وتحديث 1331 عربة أخرى، وشراء 149 عربة نقل بضائع جديدة، وهو ما أدى إلى توطين هذه الصناعة بدلًا من شرائها.