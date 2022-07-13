السكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك الوقود

أكد مصدر في وزارة النقل، أنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، والمترو، بعد تحريك أسعار الوقود، التي أعلنتها لجنة التسعير بوزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الأربعاء.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا توجد زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، على كافة خطوط هيئة القومية للسكة الحديد، في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن لجنة التسعير التابعة لهيئة السكة الحديد، هي المعنية بتحديد أسعار تذاكر القطارات «الروسي أو المكيف» وذلك وفقًا للمسافة المقطوعة للقطار.

وقال المصدر، إن لجنة التسعير التابعة لهيئة السكة الحديد، لم تعقد أي اجتماعات خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع انعقاد لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول خلال أوائل الشهر الجاري.

تفاصيل تحريك أسعار الوقود

وقررت الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، تحريك أسعار البنزين 2022 بأنواعه الثلاثة والسولار بداية من اليوم وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر بنزين 80 نحو 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه للتر.

- سعر لتر بنزين 92 بـ9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه.

- ارتفع سعر بنزين 95 ليسجل 10.75 جنيه للتر بدلا من 9.75 جنيه.

- كما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 7.25 جنيه بدلا بـ 6.75 جنيه.