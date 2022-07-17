محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف: يقدم صناعة جديدة بالمحافظة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية موسعة بجنوب بورسعيد، أعمال إنشاء مصنع أنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية بجنوب بورسعيد الجاري إنشاؤه، في إطار خطة التوسع في المشروعات الصناعية ببورسعيد، ورافقه خلال الجولة اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

المصنع يقدم صناعة جديدة تدخل بورسعيد لأول مرة

وأكد المحافظ على أن المصنع يقدم صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، ويوفر معدلات عالية من إنتاج سلع هامة تساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد.

وأكد المحافظ على توفير كافة الدعم للارتقاء بالعملية الصناعية جنوب بورسعيد وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلي.

إنتاج الأعلاف ودعم قطاع الألبان ببورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد أنه سيجري إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات و توفير الٱلاف من فرص العمل

وشدد محافظ بورسعيد أن الدولة تشجع المستثمر الجاد مشيراً إلى أن بورسعيد شهدت تطورا جعلتها تتحول من محافظة تجارية إلى صناعية

وأوضح أن مكتبه مفتوح للمستثمر الجاد الذي يعمل على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، كما أنه يجري تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين ويتابع اقتراحاتهم وملاحظتهم.