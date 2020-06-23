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محمود مسلم

محافظ كفر الشيخ يوجه بحصر معدات مصنع الأعلاف

كتب:

سمر عبد الرحمن
04:48 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020
محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع الأعلاف 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع الأعلاف 

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، مصنع الأعلاف بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مساحة المصنع تبلغ 4000متر، مكلفًا بوضع عدة مقترحات لتعظيم الاستفادة من المصنع، وحصر محتوياته ومعداته وتقديرها.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الإستثمار، ومحمد محجوب، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.