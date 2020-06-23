محافظ كفر الشيخ يوجه بحصر معدات مصنع الأعلاف

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، مصنع الأعلاف بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مساحة المصنع تبلغ 4000متر، مكلفًا بوضع عدة مقترحات لتعظيم الاستفادة من المصنع، وحصر محتوياته ومعداته وتقديرها.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الإستثمار، ومحمد محجوب، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.