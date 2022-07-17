آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2022 اليوم.. تعديلات جديدة

يتساءل عدد كبير من المواطنين بشأن آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2022 اليوم، خاصة بعد إعلان الحكومة مؤخرًا عن إجراء تعديلات بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكّدت مصادر أنَّ تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 جار العمل عليه بواسطة الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة الإسكان، بهدف معالجة القانون الحالي وتلافي سلبياته، ووصلت التعديلات حاليًا إلى وزارة العدل لدراستها، إذ يتمّ فتح باب التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء تعديلات القانون وإقرارها من مجلس النواب.

معالجة سلبيات قانون التصالح

فيما يتعلق بآخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2022 وأشارت المصادر لـ«الوطن» أن تعديلات قانون التصالح تتضمن معالجة السلبيات التي ظهرت في ممارسات القانون السابق وسيتمّ إضافة حالات جديدة لقانون التصالح لتقنين وضعها وفق القانون ومنها مخالفات البناء الموجودة ولم يتقدم صاحب الشأن بطلب تصالح بشأنها، والحالة الثانية تتضمن حالات البناء المخالف بعد صدور قانون التصالح السابق، والحالة الثالثة تشمل تقدم للتصالح في مخالفات البناء وفق القانون السابق وتمّ رفض طلبه من قبل اللجنة المختصة بالبت في طلبات التصالح، وأيضًا من أجرى أي إضافة سواء تعديلات أو بناء.

القضاء على مخالفات البناء

وأشارت إلى أنَّ الحكومة تهدف العمل على إنهاء مخالفات البناء نهائيًا وتقنين وضع الحالات التى ليس بها خطورة إنشائية أو مخالفة صارخة تضر بالصالح العام وبمجرد الانتهاء من التعديلات وإقرارها سيتمّ فتح باب التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، وإتاحة الفرصة للحالات المخالفة لتقنين الوضع والاستفادة من المزايا التي أقرّتها الحكومة، بالتالي كل الحالات المخالفة التي فاتها التقديم للتصالح قبل غلق الباب في مارس قبل الماضي يمكنها التقديم للتصالح بعد إقرار تعديل قانون التصالح، وأيضًا مخالفات البناء التي تمت مؤخرًا يتمّ مراعاتها في تعديلات قانون التصالح بحيث يسمح لأصحابها بالتقنين وفق ضوابط يحددها القانون، بالتالي الفرصة متاحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة لتقنين الوضع والاستفادة من تعديل قانون التصالح في عام 2022 لاستيعاب كل الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.