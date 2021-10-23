قانون التصالح يجيز التظلم على ارتفاع القيمة المالية للتصالح

يتساءل عدد من المواطنين عن الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الاعتراض على قيمة التصالح التى أقرتها اللجنة المختصة بعد الموافقة على طلب التصالح فى مخالفة البناء، حيث أجاز قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، تقديم صاحب الشأن تظلم فى حالة اعتراضه على قيمة التصالح التى أقرتها اللجنة المختصة لتقنين وضع مخالفة البناء، حيث أوضح أنه يجـوز لمن رفض طلب التصالح وتقنين الأوضـاع الخاص بها، التظلم من قرار قيمـة التصالح المحددة، وذلك خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بمبلغ قيمة التصالح.

رأى اللجنة فى التظلم

أوضح قانون التصالح، أن اللجنة المختصة بنظر التظلم تقوم بإعطاء مقدم التظلم على قرار رفض التصالح، بشأن مخالفة البناء ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به، وتنظر اللجنة فى كل التظلمات المقدمة لها، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الرئيس و2 من الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتهـا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الطرف الذى يؤيده رئيس اللجنة، وتتولى اللجنة النظر فى التظلـم المقـدم من صاحب الشأن.

استكمال المستندات

وأوضح قانون التصالح، أنه من حق اللجنة المختصة أن تطلب من مقدم التظلم استكمال أى مسـتندات أو بيانات مطلوبة للبت فى الطلب المقدم، وعلى اللجنـة البت فـى التظلـم خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب، وبعد انتهاء المدة المحددة دون وصول رد اللجنة يعد ذلك قبولا للتظلم فى حالة استيفاء كل البيانات والأوراق المطلوبة، وتصدر اللجنة قرارا بقبول التظلم أو رفضه، وتخطر مقـدم التظلم بقرارها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، مع إخطار الجهـة الإداريـة المختصة بالقـرار للالتزام به واسـتكمال جميع الإجـراءات المقـررة.

لجنة تنظر التظلمات

وتنظر التظلمات بواسطة لجنة أو أكثر، تشكل بقرار المحافظ أو رئيـس الهيئة المختص، وتكون برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري خبرة متخصص فى الهندسة المدنية، و3 مهندسين مقيديـن بنقابـة المهندسـين، يكـون أحدهـم متخصص فـى الهندسة المدنية وآخر متخصص فى الهندسة المعمارية.