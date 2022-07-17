محمد البكاي.. قصة سوهاجي عشق «نانو تكنولوجي» وحصل على 3 جوائز عالمية

حظي مصطلحا تكنولوجي النانو والطاقة النظيفة بانتشار كبير مؤخرا، عقب تبني رؤية مصر 2030، وهو ما تزامن مع بزوغ نجم عالم مصري هو البروفيسور محمد حسين البكاي ابن مركز أخميم بمحافظة سوهاج، والذي يعد أول من حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا النانو والطاقة المتجددة.

أول حاصل على الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا النانو

يعد ابن مركز أخميم أول من حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا النانو، وذلك من قسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة جامعة بني سويف، في عامي 2018 و2022 على الترتيب، وفقا لـ«البكاي» في حديثه لـ«الوطن».

وحتى يكمل «البكاي» شغفه بدراسة الطاقة المتجددة، عمل باحثا بفرنسا، وقبلها عمل في جامعة فيجو بإسبانيا عام 2019 ضمن مجموعة البروفيسور الإسبانى ميجيل كورييه، وخلال تلك الفترة أعد بحثا شكرته عليه الجامعة هناك وحصل على إشادة عالمية.

وأوضح «البكاي»، أنه بعد الحصول على درجة الدكتوراه في النانوتكنولوجي، يعمل حاليا كباحث في جامعة باريس ساكلاي بفرنسا، ضمن مجموعة البروفيسور الفرنسي بيير ميليت.

3 جوائز دولية في الطاقة النظيفة

وعن مساهماته في مجال الطاقة النظيفة، ذكر «البكاي»، أنه شارك في تسعة مؤتمرات دولية عالمية، وأنه حصل على ثلاث جوائز في مؤتمرات دولية هي مؤتمر «ICAS4»، ومؤتمر «ICAS5»، ومؤتمر «ICCRD15»، لافتا إلى نشر العديد من الأبحاث الدولية في مجلات دولية مثل «Q1» ااتي تحظى باهتمام دولي.

إنتاج طاقة نظيفة باستخدام تقنية نانو تكنولوجي

وأوضح، أن أبحاثة تتركز في إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر من المياه باستخدام تقنية نانوتكنولوجي كمصدر للطاقة المتجددة، بدلا من الوقود الحفري مثل البترول، وهذا يتوافق مع الاتجاه العالمي نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، ورؤية الدولة المصرية 2030، خاصة أن ذلك يتم تطبيقة حاليا.

إشادة إسبانية بالباحث المصري

جدير بالذكر أن جامعة فيجو الإسبانية أشادت بـ«البكاي»، في تغريدة عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضمنت فخر الجامعة واعتزازها بالعمل والتعاون مع الباحث المصري، والذي ساعد في إظهار إمكانات هائلة للبنى النانوية في تطبيقات الطاقة النظيفة، عبر أحد أبحاثه الذي نُشر فى المجلة الدولية للطاقة الهيدروجينية.

ويتناول البحث مجال الطاقة المتجددة، ويقدم حلولا واعدة عن إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر النظيف، من خلال تحليل الماء كهروضوئيا بطريقة بسيطة.