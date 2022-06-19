بدء طرح أراض سكنية بمدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة.. اليوم

يبدأ اليوم الحجز الإلكتروني لقطع الأراضى السكنية بمدينة سوهاج الجديدة، حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 3677 قطعة أرض سكنية داخل 10 مدن جديدة، منها مدينة سوهاج الجديدة ومدينة أخميم الجديدة وذلك لمختلف مستويات الإسكان بداية من الإسكان المتوسط، مرورًا بالاسكان المتميز حتى الإسكان الأكثر تميزًا.

وجرى تخصيص 1760 قطعة أرض إسكان متوسط بمدينة سوهاج الجديدة ومدينة أخميم الجديدة، إضافة إلى مدن المنيا الجديدة وقنا الجديدة و الفيوم الجديدة وأسيوط الجديدة و بنى سويف الجديدة، وكذلك تخصيص 1740 قطعة أرض إسكان متميز بمدينة سوهاج الجديدة ومدينة أخميم الجديدة وكذلك مدن المنيا الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة وناصر الجديدة «غرب أسيوط» وطيبة الجديدة والفيوم الجديدة، فيما تم تخصيص 177 قطعة أرض إسكان اكثر تميزًا بمدينة سوهاج الجديدة ومدينة أسـوان الجديدة وبنى سويف الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة.

الحجز داخل بمدينة سوهاج الجديدة إلكترونيا

ويتم التقديم على حجز قطع الأرض إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويمكن الحجز وارفاق المستندات المطلوبة من هنا وكذلك لمعرفة الشروط.

شروط الحجز داخل مدينة سوهاج الجديدة

وحددت وزارة الإسكان عدة شروط للحجز الإلكتروني لقطع أراضي بمدينة سوهاج الجديدة و تسع مدن جديدة أخرى منعا مدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، وتمثلت الشروط في، أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية وألا يكون قد سبق تخصيص أراضي بالمدن الجديدة للمتقدم أو لأي من أسرته وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء القصر، وألا يتم التقديم بالحجز الإكتروني إلا بإسم واحد فقط من الأسرة، والا تستخدم المساحة المحددة إلا للسكن.

قرعة علنية للاختيار بمدينة سوهاج الجديدة

ويتم الإختيار خلال قرعة علنية تحدد وزارة الإسكان موعدها لاحقًا وذلك عقب استكمال التقديم الإلكتروني على ان تكون داخل المدينة، لتقام بمحافظة سوهاج داخل الهيئة العمرانية بمدينة سوهاج الجديدة "الكوامل" .

جدير بالذكر أن طرح قطع الأراضي للأفراد بمحافظة سوهاج الجديدة الأول منذ عام حيث توقف تخصيص الاراضى خلال العام الماضي، ليبدأ هذا العام، بعشر مدن جديدة منها مدينة سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة.