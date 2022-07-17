ما هي «الجمرة الخبيثة» التي تصيب الإنسان والماشية؟.. «البيطريين» تجيب

أكدت السلطات الكرواتية، أمس السبت، إصابة عدد من المواشي بالجمرة الخبيثة، مشيرة إلى العثور على رؤوس ماشية نافقة كانت موجودة في إحدى الحدائق الطبيعية جنوب شرق العاصمة زغرب.

الجمرة الخبيثة أقدم الأوبئة المسجلة في التاريخ

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد البنداري، مقرر لجنة الثروة الحيوانية في النقابة العامة للأطباء البيطريين لـ«الوطن»، أن الجمرة الخبيثة هي عبارة عن بكتيريا عضوية تصيب الحيوانات وأيضا البشر، مضيفا: «الجمرة الخبيثة تعتبر واحدة من أقدم الأوبئة التي تم اكتشافها وتسجيلها في تاريخ البشرية».

وأشار «البنداري» إلى أن الجمرة الخبيثة من الأمراض التي يجب أن يتم التعامل معها بشكل فوري وعدم تهاون، لذا من الضروري إبلاغ السلطات البيطرية بمجرد إصابة الحيوان بها، أو حتى الشك في الإصابة، وهذا لحماية الحيوان والإنسان، باعتبارها أحد الأمراض المشتركة بينهما.

علاج الجمرة الخبيثة

وقال «البنداري»، إن العدوى يمكن أن تنتقل من الحيوان للإنسان والعكس صحيح، وذلك عن طريق التلامس المباشر والتخالط مع المصاب، سواء كان المصاب إنسانا أو حيوانا.

وذكر أن أعراض إصابة الحيوان بالجمرة الخبيثة تتمثل في ظهور تقيحات جلدية سوداء، وقرح على الجلد، ودم أسود في البراز، إضافة إلى الموت المفاجىء، ولكنه ليس من الأعراض البارزة.

أما أعراض إصابة الإنسان بالجمرة الخبيثة، فتتمثل في بثور وتقيحات على الجلد، وحمى ورعشة واحتقان في الحلق، بحسب مقرر لجنة الثروة الحيوانية.

وأوضح «البنداري»، أن اللقاح الذي يستخدم في علاج الجمرة الخبيثة هو «AVA»، واكتشفه العالم لويس باستير في أوائل القرن الماضي، ويستعمل في علاج الإنسان والحيوان معا من هذا المرض، مشددا على أن مصر آمنة وخالية من هذا المرض نظرا للدور الكبير الذي تلعبه السلطات البيطرية المصرية.