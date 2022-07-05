نقيب البيطريين عن الأضحية المثالية: «ماعز مبتعرجش ومناخيرها نظيفة»

وجه الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، نصائح للمواطنين عند شراء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، موضحا أن أهم شيء تكون الذبيحة سواء خروف أو بقرة أو جاموس أو ماعز، شكلها الظاهري جيد، ولا يوجد بها أي عرج، ولا تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الماعز ذات رأس مرفوعة، «يكون شعرها متين، وبتاكل بشكل جيد، وجلدها لامع، وأن تكون أنفها نظيفة».

الوزن المثالي والعمر للأضحية بداية من 400 كيلو أو سنتين للبقر

وناشد «سليم»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويعرض على شاشة «etc»، الأهالي بعرض الأضاحي سواء بقرة أو جاموس أو ماعز على الأطباء البيطريين قبل شراءه أو الأضحية به، إذ يجب التركيز على الصحة العامة للحيوان أيًا كان نوعه، مؤكدًا أن الوزن المثالي والعمر للأضحية يتراوح بداية من 400 كيلو أو سنتين للبقر والجاموس، وعمر 6 أشهر لعام بالنسبة للأغنام، والماعز عامان، و5 سنوات بالنسبة للجمال».

الزراعة تحذر من الإكثار في تناول الكبدة

فيما حذر طارق عبد المنعم، مدير الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة، عشاق تناول الكبدة بعدم الإكثار من تناولها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، «يفضل التقليل من أكل الكبدة لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة للإنسان»، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تقوم بتصدير الكبدة لمصر، كونها تعلم تمام العلم أن الكبدة في العموم خطر على الصحة العامة للإنسان، كون العلاجات التي تتناولها الجاموس والماعز وغيرهم من الحيوانات تذهب للكبد.

وأضاف «عبد المنعم»، خلال حواره في نفس البرنامج، أن هناك العديد من دول العالم، تحذر من تناول الكبدة، نظراً لخطورتها على جسم الإنسان، مطالبا المصريين بتناول المخ بدلا من الكبدة ، لأنه بروتين سهل الهضم ومفيد للصحة.