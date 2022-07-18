أهم 10 معلومات عن الجمرة الخبيثة بعد نفوق عشرات الماشية في كرواتيا

أزمة جديدة تواجهها السلطات الكرواتية، وذلك بعدما تم العثور على العشرات من رؤوس الماشية نافقة في حديقة طبيعية إلى جنوب شرق العاصمة الكرواتية زغرب، وفق ما أعلنته الجهات المختصة بالبلاد، وكشفت السلطات أنّ تم التأكد من أنّ تفشي الجمرة الخبيثة هو السبب وراء نفوق الماشية، وفق ما أعلنته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وقالت وزارة الزراعة الكرواتية إن السلطات أجرت اختبارات على جيف الحيوانات بعد تقارير عن ظهور أعراض عصبية على الماشية.

أهم المعلومات عن الجمرة الخبيثة

وفيما يلي توضح «الوطن» أبرز 10 معلومات عن مرض الجمرة الخبيثة:

- الجمرة الخبيثة أو ما يعرف بـ«أنثراكس» هو مرض حاد تسببه بكتيريا الجمرة الخبيثة.

- تصيب الجمرة الخبيثة الحيوانات بشكل رئيسي.

- أكثر أشكال المرض قاتلة بدرجة عالية.

- توجد لقاحات فعالة ضد مرض الجمرة الخبيثة.

- بعض أشكال هذا المرض يستجيب بشكل جيد للعلاج بالمضادات الحيوية.

- يمكن لبكتيريا الجمرة الخبيثة تشكيل بكتيريا كامنة قادرة على البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية للغاية لفترات طويلة من الزمن.

- تصيب الجمرة الخبيثة عامة الثدييات آكلة الأعشاب البرية والمستأنسة، التي تتناول طعاما أو تستنشق الجراثيم أثناء الرعي.

- ويعتقد أن الابتلاع هو الطريقة الأكثر شيوعا لإصابة الحيوانات آكلة العشب بالجمرة الخبيثة.

- قد تصاب الحيوانات آكلة اللحوم التي تعيش في نفس البيئة بالعدوى عن طريق افتراس الحيوانات المصابة.

- يمكن أن تنقل الحيوانات المريضة الجمرة الخبيثة إلى البشر، إما عن طريق الاتصال المباشر مثل تلامس الدم المصاب بالجلد المفتوح أو أكل لحم الحيوانات المريضة.

إجراءات احترازية بالتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة

ويشار إلى أنّه بالتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة والمفتشية الحكومية لجمهورية كرواتيا ، يجري تنفيذ المزيد من الأنشطة والتدابير في منطقة مراعي أوسيكوفو ، في منتزه Lonjsko Polje الطبيعي ، بهدف منع الانتشار والقمع من الأمراض المعدية.