لحظة استقبال الجالية المصرية في برلين السيسي لدى وصوله إلى ألمانيا.. فيديو

عرضت قناة «extra news»، مقطع فيديو للحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، وسط حفاوة كبيرة من أبناء الجالية المصرية الذين حضروا لاستقباله من جميع أنحاء ألمانيا ومن هولندا والدنمارك، إذ وصل الرئيس السيسي إلى ألمانيا من أجل المشاركة في فعاليات «حوار بيترسبرج للمناخ» التي تنعقد غدًا وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

حفاوة ظاهرة على أبناء الجالية المصرية في استقبال الرئيس السيسي

وخلال الفيديو، ذكر عربي مرزوق، مراسل إكسترا نيوز من برلين، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرلين كانت بناءً على دعوة المستشار الألماني «أولاف شولتز»، وكانت هناك حفاوة ظاهرة على أبناء الجالية المصرية في استقبال الرئيس السيسي، فعندما هبط الرئيس السيسي ارتفعت الأعلام المصرية وألقى الرئيس التحية على أبناء الجالية، وهناك لقاء مرتقب بين السيسي ونظيره الألماني لمناقشة قضايا مشتركة بين البلدين.

استقبال السيسي في مبنى المستشارية الألمانية عصر الغد

وأوضح مراسل قناة إكسترا نيوز، أنه عصر الغد هناك استقبال السيسي في مبنى المستشارية الألمانية، لإلقاء الضوء على كل ملفات المناخ، وسيتم طرح الاستعدادات النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي ينعقد بشرم الشيخ، وسوف يكون هناك مؤتمر صحفي لعرض كل الملفات، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام مهتمة بالزيارة نتيجة الدور المصري في الاتفاقيات التي تم اتفاقها مع المفوضية الأوروبية، بشأن أزمة الطاقة والغاز، منوهًا بأن ألمانيا مهتمة بالطاقة الشمسية في مصر.