«نساء مصر»: كلمة السيسي بـ«جدة» حملت رسائل قوية لإنهاء الأزمات الدولية

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق، تؤكد دور القاهرة الريادي.

مواجهة أزمة الأمن والغذاء

وأضافت العبسي، أن كلمة مصر التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة وضعت العالم أمام مسئولياته في مواجهة أزمة الأمن والغذاء بالمنطقة خاصة في ظل ظاهرة التغير المناخي التي تزيد من أعباء الدول النامية.

وأضافت أن كلمة الرئيس السيسي، حملت رسائل قوية ومحددات واضحة لإنهاء الأزمات الدولية، وذلك من خلال رسائله المتعددة حول الأمن القومي المصري والعربي والدولي والتنمية ودحر الإرهاب والأمن الغذائي والمناخ، مؤكدة أن القمة تسعى جاهدة لحل هذه التحديات؛ فهذا من شأنه الانعكاس على الاستثمار والوضع الاقتصادي المتأزم بجانب تحقيق أمن الطاقة.

تحقيق متطلبات التنمية من الاستقرار

ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى ضرورة تحقيق متطلبات التنمية من الاستقرار وإنهاء الصراعات، مؤكدة أن الرئيس السيسي وضع خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهة الأزمات والمشكلات التي تواجه عددا من دول العالم، خاصة داخل منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التي باتت تُمثل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة أنه آن الأوان لمواجهة قوى الإرهاب والشر والظلام لإنقاذ العالم من مخاطر الإرهاب.

وأشارت إلى أن قمة جدة تستهدف إعادة صياغة العلاقات الدولية بما يخدم تطلعات الشعوب، كما أنها تبحث عن حلول واقعية للأزمات والتحديات التي تواجهها شعوب المنطقة.