مع اقتراب إعلان النتائج، كثر البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية، ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم السورية، نتائج الصف التاسع فى سوريا بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

ويبحث الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية، بعد إنهاء الطلاب امتحاناتهم منذ أكثر من شهر، كما جرى الإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح.

كيفية حصول الطلاب على النتائج

وعن كيفية حصول الطلاب على النتائج من خلال رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية، عليهم اتباع التالي:

- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية عبر الرابط

- ملء البيانات الإلزامية المتعلقة بالطالب الذي ترغب في الحصول على نتيجته.

- حدد العام الدراسي الذى تدرس فيه، واضغط على الصف التاسع.

- تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب لتسهيل البحث عن النتيجة.

ودشنت وزارة التربية والتعليم السورية، تطبيقا إلكترونيا خاص بنتائج الإمتحانات عن طريقه يستطيع الطالب معرفة نتائجه في شهادة التعليم الأساسي، من خلال إدخال الاسم ورقم الاشتراك عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، وتنزيل التطبيق.

284 ألف طالب تقدموا لامتحانات الصف التاسع فى سوريا

تقدم عدد كبير من الطلاب لامتحانات الصف التاسع في سوريا ويبلغ عددهم نحو 284 ألف طالب، وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم السورية، أنه من المقرر إعلان النتائج اليوم السابع عشر من يوليو.

وجرى إجراء اختبارات للطلاب فى مواد التفتيش والتنشئة الاجتماعية العلوم العامة والصحة والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والروسية والتربية الدينية والعربية.

يشار إلى أن الطالب السوري يدخل مرحلة التعليم الأساسي من سن السابعة، والتعليم إلزامى مجاني في سوريا، وتعد مرحلة التعليم الأساسي مهمة جدا للطلاب.