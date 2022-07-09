«النصرة» الإرهابية تقصف منطقة «إدلب» شمال غربي سوريا

قال مركز روسي، أمس الجمعة، إن عناصر تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، نفذ 4 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا، وأوضح نائب رئيس «مركز المصالحة» الروسي يفجيني جيراسيموف، أنه جرى تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.

من جانبها، استخدمت «موسكو» حق النقض «الفيتو» في «مجلس الأمن الدولي» خلال تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج وأيرلندا لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا دون موافقة الحكومة السورية لعام واحد.

ويسمح التفويض، بنقل مساعدات عبر معبر «باب الهوى» على الحدود «السورية التركية» لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب شمال غربي البلاد، فيما لم تقبل روسيا سوى تمديد لنصف عام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

موافقة 13 صوتا في «مجلس الأمن الدولي» على القرار

وحظي القرار بتأييد 13 صوتا، في مجلس الأمن، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وتنتهي صلاحية التفويض، غدا الأحد، وهو ساري المفعول منذ العام 2014.

وأمس الجمعة، قام الرئيس السوري بشار الأسد، بزيارة نادرة لمحافظة حلب، الواقعة في شمالي سوريا، لافتتاح محطة توليد كهرباء عرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب، فقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزار الأسد، محطة كهرباء في شرقي المحافظة، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن جزءا من المحطة بات مجهزا الآن لإنتاج ما يصل إلى 200 ميجاوات، موضحة أن العمل يجري أيضا لإصلاح أجزاء أخرى من المحطة.

احتياجات سوريا من الكهرباء

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، لـ«مجلس الشعب»، إن احتياجات بلاده تبلغ حوالي 7000 ميجاوات، إلا أن الإنتاج الفعلي يزيد قليلا على 2500 ميجاوات، مشيرا إلى أنسب نقص الإنتاج الكهربائي هو انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير خلال الحرب.