أم الخلول العنيدة.. جوهرة البحر ومصدر رزق في بلطيم والبرلس

مع بزوع فجر كل يوم يخرج الصيادون بالبرلس بطريقة الصيد «المترجل» علي الأقدام، بمحافظة كفر الشيخ بشباكهم طالبين الرزق الوفير من مياه وأمواج البحر الأبيض المتوسط، ولكن هذه المرة لا يسعون لجلب الرزق من أنواع الأسماك البحرية المختلفة بل لديهم سعي أكبر في الحصول على جوهرة البحر كما يطلقون عليها «أم الخلول»، فما قصتها؟

طرق صيد أم الخلول

رجب محمود، صياد 55 عاماً من أبناء البرلس، بالمحافظة ، قضى ما يقرب من 30 عاماً بالعمل بالصيد بالشباك سعياً على الأقدام على شواطئ البحر المتوسط لصيد أم الخلول.

مذاق لا يقاوم

ويروي رجب، أن أم الخلول هي كائن مالح وعنيد وله عشاقها من الطالبين سعياً للاستمتاع بأكلها، خاصة القادمين للاستمتاع بالتنزه داخل شواطئ مصيف بلطيم الهادئة، فيأتون كل عام طالبين الحصول عليها لما لها من مذاق خاص لا يقاوم دون غيرها، وكأنها طعمها خصص لأم الخلول بالبرلس.

الصيد مع بزوغ الفجر

ويكمل أن حكايته مع صيدها بدأ من نحو 30 عاماً، فهي كائن ذكي جدا لا يخرج على الشواطئ إلا مع نسمات وبزوغ كل فجر، يشعر بالمراكب، والزوارق الصغيرة، ولذلك لا يمكن صيدها إلا بالشباك عن طريق الصيادين المترجلين بشباكهم.

ويقول، عم رجب، إن أم الخلول لها صدفتان ولها متين وعضلات قوية، ويربي المحار من أجل الجزء اللحمي بها الذي يتم الحصول عليه بغرض الأكل، والتي يوجد بها سعرات حرارية عالية جدا لم يتناولها، فهي تعتبر مزار الصدف للراغبين في كل عام للذهاب إلى مصيف بلطيم بهدف الحصول عليها خصيصاً.