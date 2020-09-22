"أم الخلول" و"المانبوطية" وأشهر استعراضات "القومية للفنون" بالأوبرا

ضمن برنامج عودة الروح الذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، في الجزء الخامس من البرنامج لشهر سبتمبر، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، حفلتها أمس الاثنين والتى تستمر حتى غدٍ الثلاثاء، على فصلين، تضمن الأول استعراض "موشح قدك المياس، أغاني بنات، دبكة المجوز، فتوات قبلي، أم الخلول"، أما الجزء الثانى من الحفل فتضمن استعراض "الحجالة، المانبوطية، الغوازي، العصا، الحصان".

ويواصل القطاع تقديم برنامج عودة الروح فى السابعة والنصف مساء يوميا حتى 30 سبتمبر الجارى، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر 20 و30 جنيها.