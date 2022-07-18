شكري: الرئيس السيسي والمستشار الألماني يناقشان قضايا المناخ.. اليوم

طالب سامح شكري وزير الخارجية المصري، المجتمع الدولي بالمساعدة وتقديم يد العون والدعم فيما يخص القضايا المناخية، حيث يجري عرض الجهود المبذولة في الكثير من المنتديات الإقليمية، لخلق اهتمام على كافة المستويات لدعم تلك القضية.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بفي «حوار بطرسبرج للمناخ»، المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين: «الصورة واضحة أمامكم الآن، وعلينا أن نسعى جميعا من أجل سد الفجوات المتصلة بهذه القضية، وعلى الجميع أن يعمل على تضافر الجهود لحل هذه القضية لأن العالم كله شريك فيها، ولذلك علينا التعاون لأنها قضية هامة، وهذا الأمر سيطرح في اللقاء المقرر اليوم، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار الألماني ونأمل الوصول لاتفاق يتيح حل هذه المشكلة، وأطالب الحاضرين اليوم باستغلال كافة الفرص والإمكانيت المتاحة من أجل مناقشة الموضوعات المتصلة بقضايا المناخ والتغيرات المناخية».