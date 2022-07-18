وزير الخارجية: العالم يضحي بالكثير إن لم يهتم بقضية المناخ

ثمّن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الجهود المبذولة لمساعدة الدول على مواجهة التغيرات المناخية، وبناء جسور الثقة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

حوار بطرسبرج للمناخ

وأضاف شكري، خلال كلمته في حوار بطرسبرج للمناخ المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، أنّ الحوار الحالي يمثل نقطة تحوّل مهمة في مجال دعم التحولات المناخية، ففي الماضي لم يكن هناك اهتماما كافيا بالمناخ والتغيرات المناخية، وبالتالي إن لم يتم النهوض بالمسؤوليات اليوم في مسألة القضايا المناخية فإنّنا نضحي بالكثير.

مساعدة الدول النامية

وتابع وزير الخارجية: «أعتذر عن حديثي اليوم بشيء من الجديّة، أسعى بشكل واضح لجعل مسألة المناخ على قمة الاهتمامات والأجندة وعلى المستوى الدولي، خاصة لمساعدة الدول النامية بمكافحة هذه القضية الحيوية والحساسة، ومن ثم فإنّ المهمة الأساسية هي دعم الجهود والشركاء، وتجميعهم في مكان واحد لحل المشكلة ومقاربتها».