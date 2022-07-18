الحكومة: ننفذ 114 ألف وحدة سكنية بالمجتمعات القائمة بـ13 محافظة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عمل الدولة حاليا على تنفيذ قرابة 114 ألف وحدة سكنية حالياً في 13 محافظة، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذي يعمل على بناء وحدات سكنية لائقة في قلب المجتمعات العمرانية القائمة بالفعل، وذلك من أصل 500 ألف وحدة سكنية يتضمنهم المشروع.

رئيس الوزراء يتابع تطورات عمل صندوق التنمية الحضرية

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الحضرية»، وعدد من المسؤولين، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على متابعة تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية، وفي مقدمتها، مشروعات تطوير عواصم المحافظات، وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، بالنظر إلى أهميتها في تحقيق مشروعات حضارية تُظهر الوجه الحقيقي للمدن المصرية بكامل رونقها وتميزها.

واستعرض المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن سير العمل في المشروع يتم في 36 موقعاً بـ13 محافظة، لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1478 فداناً.

رئيس صندوق التنمية الحضارية: نسب إنجاز متقدمة لمشروع تطوير عواصم المحافظات

وأكد صديق، أن تنفيذ الوحدات يتم بنسب إنجاز متقدمة، إلى جانب تنفيذ عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية والخدمات والمرافق العامة، بما يساهم في توفير مجتمع سكني متكامل يلبي مختلف احتياجات المستفيدين من هذه الوحدات.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على توفير التمويل اللازم لمشروعات الصندوق التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، والتي تُسهم في جودة الحياة للسكان، وتطوير العمران القائم، وكذا توفير الآلاف من فرص العمل لأهالي المناطق التي يتم تنفيذ المشروعات بها.