مدبولي: تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يستهدف نصف مليون وحدة سكنية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية عملت على تطوير القاهرة التاريخية، وهي إحدى مناطق الجمهورية التي تتمتع بقيمة تراثية كبيرة، موضحًا: «مينفعش نسيبها على الإهمال اللي هي فيه، وعملنا على تطويرها وتعظيم الاستفادة منها».

وأضاف مدبولي خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر: «في نفس الوقت عملنا على تطوير كل عواصم المحافظات والمدن الكبرى من خلال استغلال الأراضي المملوكة للدولة، وكان فيها أنشطة غير متوافقة مع التطور الذي يحدث في هذه المدن، حيث نبدأ في تدشين مشروعات إسكان وتنمية في المدن، والمستهدف من هذا مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى نصف مليون وحدة سكنية».

وتابع: «الرئيس السيسي يتابع مشروع القاهرة التاريخية على مدار الساعة ونستهدف به إعادة رونق القاهرة التاريخية القديمة وإعادتها إلى الشكل الذي كانت عليه منذ عشرات السنوات، ونعمل على الحفاظ على المباني الأثرية والنسيج العمراني وحصر الأنشطة غير الملائمة وتوفير البديل لها وتأهيل الأحياء مرة أخرى».

وأردف، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير وتأهيل باب زويلة ودرب اللبانة ومسجد الحاكم والفسطاط ومسجد الحسين ومنطقة الأزهر، حيث نعمل على تطوير «المناطق الخربة» وإزالة الركام وإعادة إنشاء المباني بالطابع الإسلامي مع عمل تطوير كامل لشبكات المرافق.

وواصل: «منطقة الحاكم جميلة، والرئيس وجه إننا منسيبهاش بهذا الشكل، ونفس الأمر بالنسبة لمنطقة درب اللبانة».