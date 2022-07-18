وزيرا البيئة والشباب يعقدان اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات لـ COP27

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا موسعًا، اليوم، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر قمة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية وقيادات الوزارتين.

في بداية اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر لوزير الشباب والرياضة وفريقه المعاون على الجهد المبذول من أجل دمج الشباب في قضية تغير المناخ على المستوى الوطني والتحضير لمؤتمر شباب المناخ COY17، مؤكدة حرص وزارة البيئة على التعاون مع كافة الوزارات وفقاً لأدوار ومسئوليات كل وزارة من أجل العمل على خروج مؤتمر المناخ COP27 بالشكل الذي يليق بمكانة مصر.

1000 متطوع لتنظيم قمة المناخ

وخلال الاجتماع أوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ يحتاج إلى المتطوعين الشباب الذين تم تدريبهم من قبل وزارة الشباب للمشاركة في النواحي التنظيمية خلال مؤتمر المناخ المقبل، حيث تحتاج منظمة الأمم المتحدة لنحو 260 متطوعًا بمواصفات ومؤهلات محددة، كما يحتاج الجزء التنظيمي للمؤتمر إلى ما يقرب من 1000 شاب.

وأضافت ياسمين فؤاد أن الاجتماع ناقش الأيام الموضوعية التي يتضمنها مؤتمر المناخ وبينها يوم الشباب، وضرورة إعداد ورقة عمل تشمل الموضوعات التي سيتضمنها اليوم والاجراءات اللوجستية الخاصة به لإظهار مدى اهتمام ووعى الشباب المصري بقضية التغيرات المناخية.

تبادل الأفكار والآراء والاستفادة منها

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الحوار الوطني الذي يتم تنفيذه بكافة محافظات الجمهورية بمشاركة الأزهر والكنيسة والذي يتضمن كافة فئات المجتمع من شباب ومرأة وصيادين ونقابات عمالية ورجال دين وغيرهم، حيث يتضمن ندوات حول قضية التغيرات المناخية تهدف إلى رفع الوعي بهذه القضية، كما يتم خلاله تبادل الأفكار والآراء والاستفادة من الأفكار التي تطرحها الفئات المختلفة.

ومن جانبه جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده علي التكامل والتنسيق الكامل والعمل المشترك والبناء مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبخاصة وزارات الخارجية والبيئة والنقل، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة في اللجنة العليا المعنية بقمة المناخ برئاسة رئيس الوزراء تعمل بكامل جهدها وطاقتها بتوجيهات الرئيس للإعداد الجيد للقمة، لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على ضمان تقديم الدعم المناسب لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للمشاركة في الحدث الهام على المستوى الدولي والمحلي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من مؤتمر شباب المناخ COY هو تمكين الشباب من طرح رؤاهم بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية، وأنه فرصة جديدة لتلاقي شباب العالم على أرض مصر بعد منتدى شباب العالم، مما يبرهن على أن مصر هي أرض التلاقي للشباب من كافة أنحاء العالم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن مؤتمر شباب المناخ يقام في نفس المدينة، ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم، ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الأطراف COP، مشدداً على ضرورة الإعداد الجيد من خلال التدريب ورفع الوعي لدى الشباب في مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعي.

جدير بالذكر أن مؤتمر شباب المناخ COY هو مؤتمر الشباب الرسمي الذي تعتمده اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي ينعقد بمشاركة ما يقرب من 2000 مشارك من أنحاء العالم، على هامش قمة الدول الأعضاء بالاتفاقية COP والذي تستضيفه شرم الشيخ هذا العام.