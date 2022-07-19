في ذكرى ميلاده.. وصية غريبة لـ فؤاد خليل: «شغلوا لي مسرحية في العزاء»

يُعد الفنان فؤاد خليل، واحدًا من الأسماء التي لمع اسمها في فترة الثمانينيات والتسعينيات، فقد كان بارعًا في تقديم الكوميديا، التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور، ورغم عدم تجسيده لدور البطولة في أي عملٍ فني، لكنه نجح في الاستحواذ على مساحة من ذاكرة المُشاهد.

ابن فؤاد خليل: لم أستطع تنفيذ وصية والدي لهذا السبب

فؤاد خليل، الذي وُلد في 19 يوليو عام 1940، أوصى أسرته في أيامه الأخيرة، بوصية قد يراها البعض غريبة ومُختلفة، حيث قال ابنه أحمد خليل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ «الفنان الراحل أوصى وهو على فراش المرض، في أيامه الأخيرة، بعرض مسرحيته (راقصة قطاع عام) في العزاء، إذ كان يرتبط بهذه المسرحية بشكلٍ كبير».

وكشف نجل فؤاد خليل، عن أسباب عدم تنفيذه تلك الوصية، قائلًا: «لم أستطع تنفيذ هذه الوصية، لكن احترامًا لذلك، قررت تشغيل القنوات التليفزيونية التي كانت تعرض سيرته وأعماله طوال أيام وفاته».

أسباب ارتباط فؤاد خليل بمسرحية «راقصة قطاع عام»

وأوضح أن والده كان يرتبط بهذه المسرحية، والتي عُرضت عام 1985 تقريبًا، لافتًا إلى أن طاقم التمثيل تغير كاملًا باستثناء والده والفنان محمد الشرقاوي ومحمد فريد، إذ أن يحيى الفخراني جاء بديلًا للفنان حسن عابدين، والذي اعتذر كون الدور يضم مشاهد رقص كثيرة، كما جاءت سماح أنور بديلة للفنانة شيريهان، وعماد رشاد بدلًا عن هشام سليم.