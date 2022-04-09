عشرة سنوات تمر اليوم على رحيل نجم من نجوم الكوميديا، عشق الفن ومن أجله ترك الطب ليخطف قلوب المصريين بموهبته التلقائية ومشاهده التي تفجر الضحك، هو المعلم «ستاموني» أو الفنان فؤاد خليل.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فؤاد خليل .. المعلم ستاموني الذي ترك الطب من أجل الكوميديا».

رحلته الفنية بدأت مبكرا

بدأ «خليل» رحلته مع الفن مبكرا عندما كان عمره 11 عاما، حيث كون فريقا للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة، وتخرج عام 1961 من كلية طب الأسنان التي التحق بها لرغبة والده، وخلال دراسته في الكلية تقدم لاختبارات معهد التمثيل ورسب مرتين.

قضى الفنان الراحل في كلية الطب 10 سنوات من شبابه، حاول خلالها أن يلتحق بالوسط الفني، وخلال دراسته كان يلتحق بفرق المسرح الجامعي، وظهر لأول مرة في مسرحية سوق العصر عام 1968، ثم عمل في المسرح والتلفزيون والسينما لسنوات عديدة.

آخر آدوار خليل أحمد

تألق في العديد من الأدوار الكوميدية التي ارتبط بها الجمهور، وكان آخر أعماله فيلم صايع بحر، وظهر فيه في مشهد واحد فقط، كما شارك في عشرات المسلسلات، وتوقف نشاطه الفني عام 2004 بعد ان تمكن المرض منه وتوفي يوم الإثنين، التاسع من إبريل عام 2012 عن عمر ناهز الـ72 سنة.