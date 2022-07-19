في ذكرى ميلاده... لحظه مرعبة تدفع فؤاد خليل لترك الطب

تحل اليوم الذكرى الـ 82 لميلاد الفنان الكوميدي الراحل فؤاد خليل، حيث أن مسيرته الفنية شهدت العديد من الأدوار الكوميدية وتميز بخفة الدم، وعلي الرغم من ذلك كان طبيب أسنان بجانب التمثيل، ولكنه تعرض لموقف دفعه لترك مهنة طب الأسنان، ومن خلال هذا التقرير توضح «الوطن» هذا الموقف.

فؤاد خليل: الست ماتت تحت إيدي وأنا باخدلها مقاس التركيبة لأسنانها

أوضح الفنان فؤاد خليل أنه كان يعمل طبيب أسنان، وخلال تدريبه في أحد المستشفيات وأثناء اختباره للحصول على بكالوريوس طب الأسنان، توفت مريضة على يده أثناء أخذ مقاس الأسنان لعمل تركيبة للأسنان.

وقال فؤاد خليل في تصريحات صحفية، «عندما كنت أتمرن في بكالوريوس طب الاسنان فكانت أول مريضه تقع تحت إيدي كانت سيدة كبيره جدا في السن وجتلي عشان أخدلها المقاس لتركيب طقم الاسنان لها، وكنت في امتحان وقتها وكنت أنا الطالب الوحيد من طب الأسنان اللي سلموني واحدة مريضة كبيرة جدا في السن».

واستطرد فؤاد خليل حديثه قائلا: «ولما الست شافتني وأنا بسخن التراي عشان أخد مقاس الأسنان وبحط العجينة فيها وبعدين حطيت الجهاز في فمها، وجيت أخرج إيدي من فمها مخرجتش وفمها قفل على إيدي اكتشفت إنها توفت»، وأكد أنها توفت من الخضة.

سبب ترك فؤاد خليل مهنة الطب

وتابع فؤاد حديثه قائلا: «كنت هسيب مهنة طب الأسنان كلها إلا أن والدي كان بيشتغل في نفس مجالي وقالي متخافش أوعى يكون دي عقدتك كتير ناس بتجيلنا تعمل أشعه تموت ومتقلقش».

واستكمل فؤاد خليل حديثه مازحا أنه كان يريد أن يكون طبيب بيطري متابعا: «بس أنا مش حمل رفسة من الزبون».