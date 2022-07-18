محامية تنصح الشباب المقبل على الزواج بعدم كتابة قائمة منقولات: «جهز على قدك»

قالت آية صيام، المحامية المتخصصة في الأحوال المدنية، إن مصر الدولة الوحيدة التي تسجل القائمة وهذا أمر غير شرعي ولكن عرف بسبب المشاركة في تجهيز العروسة، مبينة أنها ترى ضرورة تعريف الأسرة التي يتقدم لها الفرد بإمكانياته للموافقة عليها إذا أراد الزواج دون كتابة قائمة.

سجن الزوج بسبب قائمة المنقولات

وأضافت «صيام» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، أنه حاليا يتم كتابة القائمة جزافا وهذا أمر خاطئ ويزيد من الطلاق، وتلجأ بعض السيدات مع أول خلاف زوجي إلى القسم من أجل تسجيل محضر طرد من منزل الزوجية وتبديد، وهذا يؤدي إلى سجن الزوج.

وأوضحت المحامية المتخصصة في الأحوال المدنية، أنها ضد قائمة المنقولات وترى ضرورة وضع مهر الزوجة في يدها وعدم الإمضاء على القائمة، مع تجهيز الزوج المنزل قدر استطاعته.

نقيب المأذونين: قائمة المنقولات حساسة وجدلية

ومن جهته، قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين في نفس البرنامج: «كان عندي كتب كتاب من يومين واتلغى بسبب عدم الاتفاق على القائمة ودي نقطة حساسة وجدلية لازم كل واحد يعرف حقه عشان يكون فيه وضوح وعدم الضغط على الآخر وخلاص لأن ده بيهد الزواج سريعا».

وتتزايد نسب الطلاق في مصر مؤخرا بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، وتتصدر القاهرة حالات الطلاق.