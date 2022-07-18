«فؤاد»: 7 مليارات جنيه لإنشاء سدود لحماية الشواطئ بتمويل صندوق المناخ الأخضر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق إلى الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك في كلمته خلال المشاركة في مؤتمر بطرسبرج للمناخ في ألمانيا، أي أنه لم يكتفِ بالحديث في الإطار الأفريقي فقط، لكنه تناول الإطار المتوسطي.

خطة للحفاظ على الشواطئ منذ 5 سنوات

وأضافت «فؤاد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC، أن وزارة الموارد المائية والري بدأت مشروعا منذ 5 سنوات للحفاظ على الشواطئ عبر إنشاء سدود بتكلفة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، ممولة من صندوق المناخ الأخضر.

الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

وتابعت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية أطلقت منذ شهر ونصف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لكنه ليس التزاما على مصر، إذ أن اتفاقية باريس على سبيل المثال لم تلزم الدول بإعداد إستراتيجية، لكن الرئيس السيسي وجه الحكومة من خلال رئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بإعداد الإستراتيجية حتى يكون لدينا رؤية بعيدة المدى.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى أن تكون قدوة فيما تقوم به في هذا الملف، موضحةً: "قدمنا خطة بدعم كامل من الحكومة ومشاركة الحكومة ووصلنا شكر من الاتفاقية لأن خطتنا تضمنت رفع طموح وأرقام كمية، فلم تقتصر خطتنا على الإصلاحات السياسية، لكننا وضعنا أرقاما كمية في قطاع الطاقة، أي الكهرباء والبترول والنقل، وبالتالي فإننا قدمنا الخطة في شهر يوليو بدلا من نوفمبر المقبل، ومن ثم فإن هذا الأمر يعبر عن أن مصر جادة في تناول قضية تغير المناخ".