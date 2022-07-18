وزيرة البيئة: حملة إعلامية نهاية يوليو لتوعية المواطنين بتغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ نجاح قمة المناخ التي ستنظمها شرم الشيخ في نوفمبر المقبل لن يتوقف على دولة واحدة، لكنه يعتمد على التكاتف الدولي والالتزام الدولي الكامل بالتعاون لخفض درجة حرارة الأرض، لافتةً إلى أنه سيجري إطلاق حملة إعلامية في التلفزيون والراديو لتوعية المواطنين بأهمية وكيفية الحد من تغير المناخ.

العالم كله متضرر من تغير المناخ

وأضافت «فؤاد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC، أن العالم أصبح يلمس آثار التغيرات المناخية بصرف النظر عن تقدم الدول، وبالتالي فإن الجميع أصبح متضررا، فلا فارق بين دولة نامية وأخرى متقدمة، «الكل متضرر، ولم يكن كل ذلك يحدث منذ 6 سنوات عندما جرى التوقيع على اتفاقية باريس، لم نكن نرى أن سرعة ووتيرة آثار تغير المناخ قريبة بهذا الشكل».

وتابعت وزيرة البيئة، أن التصرف السريع والتنفيذ الفعلي على الأرض هو ما ترغب فيه الدولة المصرية في مؤتمر المناخ الذي ستنظمه مدنية شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مشيرةً إلى أنها تتوقع مشاركة الدول المتقدمة في القمة بتحديث للخطة الوطنية وترفع الطموح وتعد بخفض الانبعاثات.

التمويل ليس المهم فقط لإنجاح قمة المناخ

وأشارت إلى أن التمويل ليس المهم فقط في هذا الملف، لأن الأمر وجهان لعملة واحدة، الأول رفع الطموح للدول المتقدمة بأن تكون ملتزمة بخفض الانبعاثات بصورة سريعة جدا لسد الفجوة الموجودة حاليا، والثاني هو إيجاد آليات مبتكرة لهذا التمويل حتى تستطيع الدول النامية توطين التكنولوجيا، مع آليات التمويل الميسرة، وبالتالي لن ينفع التمويل فقط دون المحاور الأخرى.

ولفتت إلى أن المؤتمر يحتاج إلى عرض التجارب الناجحة، مثل التجربة المصرية في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وتجربة ناجحة في تمويل مبادرة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، والإدارة المتكاملة للمخلفات وإنشاء بنية تحتية لها، وتوفير المياه من محطات تحلية المياه.