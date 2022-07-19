«دينا عبد الحميد وغسان اليوسف» يعزفان على مسرح قصر «الأمير طاز»

يُحيي الثنائي «دينا عبد الحميد وغسان اليوسف»، حفلًا في الثامنة من مساء الجمعة المقبل على مسرح قصر الأمير طاز.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي حفل مختلفا عن حفلاتهم الماضية، حيث قاما بتوزيع أعمالًا جديدة لأول مرة، لتتناسب مع العود والبيانو.

مجموعة من أشهر أعمال الثنائي

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر أعمالهم «كان في ناس، ذكرياتي، الحلوة دي، أهو ده اللي صار، ليالي القاهرة، رحالة السلام، بنت الشلبية، ومحسوبكم داس»

الثنائي يقدم عدة أغنيات أبرزها «محسوبكم داس»

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد، أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، وشاركا في حفل الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهما فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.

يشار إلى أن الثنائي دينا عبد الحميد وغسان اليوسف صورا أول كليب لآلة العود على ضفاف النيل وهو يعد أحدث اعمالهم الفنية.