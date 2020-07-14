صندوق التنمية الثقافية يفتتح ليالي الموسم الصيفي بـ"ثنائي العود"

قرر قطاع صندوق التنمية الثقافية، افتتاح أولى حفلات الموسم الصيفي في الثامنة مساء الخميس المقبل، بحفل ثنائي العود "غسان اليوسف ودينا عبدالحميد" بحديقة قصر المانسترلي بالمنيل، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحضور.

وسيتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات التراثية لكبار الملحنين مثل: "محمد عبدالوهاب، سيد مكاوي، فيروز"، إضافة إلى مجموعة من مؤلفات دينا "لونجا دينا – سماعي نهاوند" ومؤلفات غسان "أه – رفيقة الحلم"، ويختتما الحفل بتقديم العزف الثنائي على عود واحد بمقطوعة "لونجا رياض" للموسيقار رياض السنباطي ومجموعة تنويعات لأشهر ألحان الموسيقار فريد الأطرش.

واشتهر الثنائي بالعزف بتقنية "أصبع ووتر"، وهي طريقة العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الأخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.

جدير بالذكر أنَّ الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبدالحميد يعدان أول ثنائي عربي لآلة العود، درسا العود فى طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها: مهرجان العود بتطوان -المغرب، مهرجان العود الدولى برعاية دار الاوبرا المصرية، كما شاركا في العديد من الحفلات بعدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.