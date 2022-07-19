الحر الشديد يرفع الطوارئ في بريطانيا.. إغلاق المدارس وتعطيل القطارات

تتعرض بريطانيا، اليوم الثلاثاء، لأشد درجات الحرارة سخونة، حيث توقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أن تصل درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من البلاد إلى 42 درجة مئوية، وفقا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

تعطيل المدارس و حركة القطارات في لندن

وأصدرت وكالة السلامة الصحية البريطانية، تحذيرات من الدرجة الرابعة الأعلى على الإطلاق، من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة الشديدة على الأطفال والشباب وحتى الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة، فى حين ستغلق بعض المدارس ووقف العملية التعليمية، بالإضافة إلى تعطل حركة النقل العام على الطرق الرئيسية بالبلاد، حيث تجاوزت درجات الحرارة الـ 30 درجة مئوية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، فى حين وصلت إلى 33 درجة مئوية في شمال شرق ويلز، وهذه الأيام هى بمثابة أكثر أيام السنة حرارة في بريطانيا حتى الآن.

وفى السياق ذاته، أعلنت الحكومة البريطانية، إنها تتخذ التدابير المفروضة لمواجهة موجة الحر الشديدة، معتبرا ذلك بمثابة حالة طوارئ، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر عند استخدام المياه أثناء الاستحمام من شدة السخونة، في حين حذّرت شركات المياه فى بريطانيا، أن بعض المستهلكين يعانون من انخفاض ضغط المياه والإمداد بسبب زيادة الاستهلاك عليه.

حالة طوارئ في بريطانيا بسبب درجات الحرارة المرتفعة

وضاعفت السلطات البريطانية، أعداد طواقم الإسعاف والطوارئ، وتوفير خطوط اضافية ساخنة من أجل تلقى شكاوى المواطنين، وحذرت شبكة السكك الحديدية والنقل في لندن جميع المواطنين من السفر اليوم وغدا الأربعاء، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة، كما توقف تشغيل رحلات القطارات بين لندن وليدز ويورك اليوم.

ومن جهة أخرى، أدت ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في أوروبا إلى استمرار نشوب الحرائق في الغابات بشبه الجزيرة الإيبيرية وجنوب غرب فرنسا، كما رصدت عدة دول في غرب أوروبا أعلى درجات حرارة في تاريخها منذ بدء التسجيل خلال الـ10 سنوات الأخيرة.