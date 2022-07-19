لو النت تقيل.. 6 نصائح لزيادة سرعة الواي فاي في بيتك: بلاش 4k وانقل الراوتر

يعانى مستخدمى خدمات الإنترنت المنزلى من ضعف الخدمات، لعدة أسباب مختلفة، رصد خبير الاتصالات والإعلام الرقمى المهندس محمد الحارثى فى تصريحات لـ«الوطن»، أبرزها فى اتجاهين أساسيين، الأول: اختراق الشبكة واستخدامها من قبل آخرين، والثاني: وضع الراوتر فى مكان خاطئ، مستعرضا طرق التعامل مع تلك الأزمة التي تؤرق الكثيرين.

اختيار كلمات مرور قوية

- يجب على مستخدمى خدمات الواى فاى الحصول على أحدث أجهزة الراوتر، التى يتم طرحها من قبل مشغل الخدمات، إذ يمكن الحصول على تلك الأجهزة من أقرب فرع.

- اختيار كلمات مرور قوية يصعب تخمينها، والبعد عن أرقام السر التى تحمل تاريخ ميلاد المستخدم أو اسم أحد أبنائه، إذ يقع كثير من الناس فى فخ اختيار كلمات المرور السهلة، التى يمكن أن تكون بوابة المرور لسرقة الخدمة من الجيران، أو القراصنة المحيطين بالمنطقة.

تشغيل مقاطع الفيديو بجودة متوسطة

- فى حالة تشغيل مقاطع الفيديو على منصات العرض، يجب أن يتم اختيار التشغيل بجودة متوسطة، وليست جودة 4k، مما يقلل استهلاك الباقة وزيادة سرعات الإنترنت.

- على مستخدمى الخدمات عبر الهاتف المحمول تفعيل الوضع التلقائى، الذى يسمح للمستخدمين بالتبديل بين شبكة الواى فاى وبيانات الهاتف، بناء على الاتصال الأقوى بينهما، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للواى فاى.

متابعة الاستهلاك

- هناك مشكلة يقع فيها مستخدمى الإنترتت عبر الواى فاى، وهى عدم متابعة الاستهلاك، إذ أن كل مقدمى خدمات الإنترنت يمنحون العملاء تطبيقات تساعدهم على متابعة الاستهلاك اللحظى، ما يساعد على معرفة الاستهلاك الذى يتم خلال الشهر.

- وضع جهاز الراوتر فى مكان قريب من النوافذ، لسهولة دخول الإشارة.