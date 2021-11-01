حتى لا تعاني من ضعف الشبكة.. تجنب وضع الرواتر في هذه الأماكن

ضعف شبكة الإنترنت مشكلة يعاني منها الكثيرون، ولا يدرك البعض أن تلك الحالة تحدث بسبب وضع الراوتر في أماكن خاطئة، وحتى تتمكن من الحصول على شبكة واي فاي قوية، يجب اتباع بعض الإرشادات والنصائح.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، بعض النصائح والإرشادات للحصول على شبكة واي فاي قوية، وبعض الأماكن التي يجب تجنب وضع الراوتر فيها حتى لا تضعف الشبكة، وذلك وفق موقع التكنولوجيا الأمريكي «هاي تاتش».

تجنب وضع الراوتر في بعض الأماكن

يجب الابتعاد عن وضع الرواتر بالقرب من الأجهزة الكهربائية، ويعتبر المطبخ أكثر الأماكن غير المرغوبة من أجل للحصول على إشارة جيدة.

لا تضع الراوتر بالقرب من الأرض، لأن هذا سيؤدى إلى تداخل الإشارات، والأفضل هو وضع الجهاز على منضدة مرتفعة نسبيًا.

من الأماكن غير المناسبة أيضا ويقع فيها الكثيرون، هو وضع الراوتر بجانب جهاز الكمبيوتر، لأن هذا قد يؤدى إلى ارتفاع حرارة الراوتر، مما قد يؤدى لتعطل الجهاز أو عدم التقاط الإشارة بشكل سليم.

كما يجب ألا يتواجد الراوتر بجانب أجهزة التدفئة، حتى لا تسبب الحرارة في تعطيله.

خطوات تقوية شبكة الواي فاي

وحتى تتمكن من تقوية إشارة الإنترنت داخل المنزل، يجب في تلك الحالة القيام بالآتي..

استخدام أجهزة الراوتر الحديثة، لأنها توفر تكنولوجيا حديثة، أو على الأقل يجب أن تكون داعمة «wireless n».

اختيار مكان مناسب للراوتر، فلكل جهاز مدى معين لقوة الإشارة، يجب أن يكون المكان معتدلا.

دعم جهاز الراوتر بأجهزة Wi-Fi Repeater، خاصة في المنازل ذات المساحات الكبيرة.

إغلاق جهاز الراوتر من وقت لآخر، فمن الأخطاء الشائعة هي ترك الجهاز يعمل طوال الوقت، مما يؤثر على كفاءته وجودته.