حبس عاطل بتهمة سرقة محتويات مصنع بأسلوب الكسر: «اتكشف وهو بيبيعها»

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بسرقة أحد المصانع مستخدما أسلوب «كسر الباب»، بعد أن تمّ ضبطه خلال بيع إحدى المسروقات بثمن أقل من سعرها الحقيقي.

بيع هاتف محمول بثمن يقل عن قيمته الحقيقية

تلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بسرقة مصنع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وكشفت تحريات المباحث، قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبطه لاتهامه بسرقة أحد المصانع بأسلوب «كسر الباب»، وإعادة كل المسروقات، وعقب تقنين الإجراءات تبين أنه شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته اعترف بسرقته، وبسرقة 4 هواتف محمول، وجهاز لاب توب، من داخل أحد المصانع الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية بأسلوب «كسر الباب» باستخدام أداة حديدية.

كما تمّ بإرشاده ضبط باقي المسروقات المستولى عليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف المضبوط، كما قرر بأنّه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وبعرض باقي المضبوطات عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.