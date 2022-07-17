النيابة تأمر بحبس المتهمين بسرقة محتويات سيارة في النزهة

قررت النيابة العامة حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بسرقة محتويات سيارة كما استعجلت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ يكشف الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة النزهة بلاغاً يفيد بقيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات سيارة في دائرة القسم وتم تحرير المحضر اللازم حيث أفاد البلاغ أن المتهمين قاموا بكسر الزجاج الخاص بالسيارة ملكها وسرقة جهاز «لاب توب» ومفتاح تشغيل سيارة من داخلها (ملك شقيقتها) وفى وقت لاحق اكتشفت سرقة سيارة شقيقتها بالكامل باستخدام مفتاحها الأصلي حال توقفهما أسفل عقار سكنها.

المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة

وبعمل التحريات الأولية تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل لهوية المتهمين وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم النزهة وتم تحديد مكان تواجدهما.

ضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين عقب استهدافهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الزجاج» وسرقة السيارة المشار إليها باستخدام مفتاحها الأصلي، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب «كسر الزجاج» وأقر المتهمان بارتكاب عدد 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب وسرقة (مبالغ مالية - متعلقات شخصية - سيارة أخرى بالكامل باستخدام مفتاحها الأصلي) ، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين بمكان إخفائهما بدائرة قسم النزهة.

مضبوطات في مسكن المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مبلغ مالي وعدد 2 جهاز «لاب توب» من متحصلات واقعة السرقة الأولى، كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات لدى عملائهما وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.