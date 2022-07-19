لأول مرة.. مساحة افتراضية في الميتا فيرس لإنشاء الألعاب وممارستها

تتنافس الشركات العالمية لاقتناص فرص الدخول لعالم الميتافيرس، حيث قررت سامسونج للإلكترونيات، إطلاق ملعب افتراضي داخل منصة ميتا فيرس Roblox العالمية، يتيح للمستخدمين إنشاء الألعاب وممارستها، وتبادل خبراتهم باستخدام منتجات سامسونج مع الشخصيات الفضائية، والاستفادة من نصائح ووظائف التصميم من نوع محاكاة الأعمال Tycoon.

وتقدم سامسونج هذه الخدمة لاستهداف عملائها من الشباب والمراهقين، لإتاحة تجربة مميزة لدخول عالم ميتافيرس، كما تهدف أيضاً إلى تمكين هذه الفئة من العملاء من تجربة منتجات سامسونج المختلفة، والتفاعل مع بعضهم البعض.

تيح للعملاء تجربة الإمكانيات غير المحدودة التي توفرها المساحات الافتراضية

وبحسب ما أعلنته سامسونج، فالملعب الافتراضي يتيح تجربة الإمكانيات غير المحدودة التي توفرها المساحات الافتراضية، ومنح الشباب والمراهقين فرصة لتجربة منتجات سامسونج وعرض المحتوى الذي يمكن أن يقدم تجارب رقمية أكثر جدوى وتسلية للمستخدمين.

ويقع الملعب الافتراضي في محطة الفضاء ومختبر الأبحاث التابعين لسامسونج، حيث تستخدم الشخصيات أحدث منتجات الشركة، ويتكون الملعب من ثلاث مناطق لعب محددة، وهي، منطقة لشراء الموارد، ومتجر لشراء عناصر الألعاب، ومختبر لتصنيع المنتجات، ومن خلال استخدام الموارد التي تم الحصول عليها من الملعب الافتراضي يمكن للمستخدمين تصميم عدد من منتجات سامسونج، بدءاً من الهواتف الذكية وحتى الأجهزة التلفزيونية والمنزلية المختلفة، كما يمكنهم شراء عناصر الألعاب أو ترقيتها.

منح الفرصة لتحويلها إلى أدوات داخل اللعبة

ويستطيع المستخدمون اكتساب مهارات إبداعية عالية من خلال البدء بمنتجات واقعية، ومنحهم الفرصة لتحويلها إلى أدوات داخل اللعبة وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتحول الهاتف الذكي القابل للطي جالكسي Z Flip إلى حقيبة أو دراجة بخارية سكوتر، ويمكن للمكنسة الكهربائية Jet Bot أن تتحول إلى لوح تزلج لتتيح للمستخدمين أن يصبحوا أكثر ابتكارا، أو تحويل تلفزيون «سيرو لايف ستايل»، إلى طائرة عمودية تتسع لشخص واحد.