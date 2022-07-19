ابنة شيماء جمال: أمى هددت زوجها بإعلان زواجهما على «فيس بوك»

تواصل «الوطن» نشر تحقيقات مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها وشريكه داخل إحدى المزارع فى منطقة البدرشين، حيث استمعت جهات التحقيق لأقوال الطفلة «جنى» ابنة المذيعة شيماء جمال.

أقوال ابنة المذيعة شيماء جمال

وشهدت ابنة المذيعة شيماء جمال البالغة من العمر 11 عامًا بوجود خلافات زوجية متكررة بين والدتها وزوجها بسبب رغبتها فى إشهار الزواج والانجاب منه ورفضه ذلك، وتطورت فى أحيان عدة إلى تعديها عليه بألفاظ نابية وأنه قبيل الواقعة بفترة تناهى لسمعها تهديد أمها المجنى عليها للمتهم الأول للإعلان عن زواجها منه وأمهلته حتى أغسطس القادم وإلا ستعلنه بنفسها على فيس بوك وعن طريق إخبار زوجته الأولى بمنزلها.

أقوال صديقة المجنى عليها

وكشفت التحقيقات مع «خلود. أ» صديقة المجنى عليها أنها شهدت بوجود خلافات زوجية متكررة بين المجنى عليها وزوجها بسبب رغبتها فى إشهار زواجهما ورفضه ذلك وتطورت الخلافات فى أحيان عدة إلى تعديها عليه بألفاظ نابية وأنه لم يكن يتواجد مع المجنى عليها إلا لساعات قليلة ويعود لمنزل زوجته الأولى.

وحددت محكمة استئناف القاهرة غدًا الأربعاء لتكون أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، حيث تنعقد أولى جلسات المحاكمة فى محكمة جنايات الجيزة بطريق الاسكندرية الصحراوي.