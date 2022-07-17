خلال ساعات.. «استئناف القاهرة» تتسلم ملف قضية مقتل شيماء جمال

خلال ساعات، تتسلم محكمة استئناف القاهرة ملف قضية مقتل شيماء جمال والمتهم فيها زوجها أيمن حجاج بالاشتراك مع المتهم الثاني حسين الغرابلي صاحب شركة، لاتهامهم بإنهاء حياتها عمدًا مع سبق الإصرار وذلك تهميدًا لتحديد جلسة أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.

تفاصيل التحقيقات في الواقعة

وأصدرَت النيابة العامة بيانًا حول واقعة مقتل شيماء جمال، إذ تبين من خلال تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول في الواقعة قد أضمر التخلص من الضحية إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر.

كما أنهما أعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها.

أما عن المتهم الثاني في الجريمة، فقد كان في انتظاره بهما ضمن مخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

10 شهود

ومن خلال شهادة 10 شهود في الواقعة، أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من خلال شهادتهم وكان من بين الشهود صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، التي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل، هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها.

وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أنَّ الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

جرائم أخري

وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل شيماء جمال أنَّ المتهم الأول بالقضية يشتبه في ارتكابه جرائم أخرى.