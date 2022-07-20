«اللب الكاوتش» بكفر الشيخ محصول الـ 90 يوما.. تعرف على أسرار السوبر

وسط الحقول بطينها أسمر اللون الغني والذي ينبت الكثير من الخيرات علينا من مختلف الزراعات والمحاصيل من طيب أراضينا المصرية، ولا يعرف الكثيرون منا ما هو محصول «اللب الكاوتش»، والذي يعتبر أحد أهم الزراعات الحقلية في فصل الصيف ويتم تصديره بأسعار جيدة لجميع دول العالم، وخاصة الدول العربية الشقيقة.

تعرف على أسرار اللب الكاوتش

يقول عثمان عبد المعبود، من مزارع محافظة كفر الشيخ، عن زراعة اللب «الكاوتش»، إن المحصول يتم زراعته في نهاية منتصف شهر أبريل، وذلك بالقيام بحرث الأرض جيداً ثم يتم تسميدها بالسماد البلدي وزراعتها بعد تخطيط الأرض على شكل «مصاطب» عرضها متر ونصف، وتقسم إلى أحواض، ثم يتم زراعة الأرض وريها كل 15 يوماً.

إنتاج المحصول

وأضاف أن فدان اللب «الكاوتش» والذي يزرع في وجه بحري بغزارة، وبالمحافظة بشكل عام، ينتج متوسط الفدان الواحد نحو 600 كيلو لب، ويصل إلى 800 كيلو لب حسب نوع الرعاية الزراعية للمحصول.

طرق الجني للمحصول

ويكمل قائلاً، أن المحصول يستغرق 90 يوماً بالحقول ثم يتم تقطيع البطيخ "الكاوتش" في أسفل "المصاطب" ثم يطرق علي مدار أسبوع في الشمس ، ثم يتم "طقتيش" البطيخة و استخراج اللب من داخلها ثم غسله وتنشيفه ثم بيعة ما بين 50 ، و60 جنيها للكيلو الواحد، سواء نوع اللب العريض ، أو اللب السوبر والذي يصدر لعدد من الدول العربية ، والأجنبية بهدف التسلية.

المساحات المنزرعة

ومن جانبه ، أكد الدكتور ناجح غربية ، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المساحات المنزرعة علي مستوي مراكز ، وقري المحافظة بلغت نحو 115 ألف فدان لب "كاوتش" ، بما يجعلها أولي محافظات الجمهورية لزراعة هذا المحصول ، وبه الكثير من العناصر المغذية للإنسان والفيتامينات.