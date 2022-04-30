عيد الفطر ينعش مبيعات التسالي والشوكولاتة.. اللب السوبر بـ96 جنيهًا

زحام شديد شهدته محلات التسالي قبل عيد الفطر المبارك، إذ وقف الكثير من المواطنين في طوابير امتدت حتى ساعات متاخرة من الليل لشراء اللب والسوداني والحلوى بجميع أنواعها.

وشهدت أسعار التسالي بجميع أنواعها ارتفاعًا خلال الموسم الجارى، بنسب تراوحت بين 10 و15%، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، إذ أن أغلب أنواع التسالي مستوردة من الخارج.

واستعد أصحاب محلات التسالي لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال مضاعفة الكميات المعروضة لديهم من جميع أنواع اللب والحلوى، تحسبًا لزيادة الطلب عليها من قِبل المستهلكين قبيل عيد الفطر المبارك، إذ يشهد اللب بجميع أنواعه والسوداني والمقرمشات وحلوى الشوكولاتة، والطوفي، و«البونبوني»، إقبالًا كبيرا، وذلك على اعتبار أنها أطباق رئيسية خلال فترة العيد.

أسعار التسالي في المحلات

يباع اللب السوبر وهو من أشهر أنواع اللب لدى المصريين بسعر 96 جنيهًا، ويباع اللب الأبيض بسعر 104 جنيهات، كما يباع اللب السوري أو «البلدي» بسعر يتراوح بين 48 و50 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما يبلغ سعر الحمص 48 جنيهًا.

وبلغ سعر الفول السوداني 50 جنيهًا، بينما يباع السوداني بدون «قشر» بسعر 52 و60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الشوكولاتة والبونبوني

ويبدأ سعر بيع الشوكولاتة من 24 جنيهًا حتى 120 جنيهًا للكيلو للمستورد، وسعر بيع شوكولاتة بروشية بندق لوز بـ60 جنيهًا ويباع الشعبي منها بـ30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر التوفي المشكل بالألوان 42 جنيهًا للكيلو، والبونبوني التوفكس بـ80 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسعر كيلو ملبس لوز بـ80 جنيهًا، والملبس الحمص بـ40 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما يبدأ سعر علب الشوكولاتة من 75 لـ120 جنيهًا حسب الحجم، ويباع كيلو الشوكولاتة البسكوت البيضاء بسعر 64 جنيهًا والشوكولاتة الحشو كراميل بسعر 74 جنيهًا.

وبحسب إيهاب عباس صاحب مقلة بالجيزة، فأن أغلب محلات التسالي خلال الثلث الأول من رمضان، تبدأ في التجهيز لموسم العيد الذي يتزايد فيه الطلب بسبب ارتفاع السعر الأصلي لها من بلد المنشأ، إضافة إلى أن ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع كافة التكاليف على المستورد من الجمارك، ونقل وتحميل للبضائع، ساهم في وصول هذه الأسعار إلى حد لا يتناسب مع عدد كبير من المواطنين.

وأشار «إيهاب» إلى أن الإقبال على شراء السوداني وعلب الشوكولاتة والبونبونى بدأ في التزايد بالنصف الثالث من رمضان، ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال على الشراء في آخر يوم من الشهر.