ما حكم الصلاة في السيارة؟.. «الإفتاء» توضح

ما هو حكم الصلاة في السيارة؟، سؤال يبحث عنه الكثيرون خاصة وأنه قد يضطر البعض إلى الصلاة في السيارة عند السفر أو خوفا من دخول صلاة الفرض عليه، وفوات الفرض الذي يسبقه مثلا كقرب أذان صلاة العصر دون استطاعة صلاة الظهر؛ فهل يجوز الصلاة في السيارة وما هو حكم الصلاة في السيارة؟

حكم الصلاة في السيارة

قالت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الرسمية لها، في حكم الصلاة في السيارة، إنه يجوز للمسافر في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها، أن يصلي صلاة النافلة حيثما توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، لما ورد بقول الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ».

وأكدت دار الإفتاء، في فتواها أن جمهور العلماء أكدوا أنه عمم ذلك في كل سفر، خلافا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة، أما صلاة الفريضة فلا يجوز له ذلك إلا بعذر، كالخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، أو عدم القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يصلها المكلف فيها.

الصلاة في السيارة

وأضافت دار الإفتاء في حكم الصلاة في السيارة، أنه في حالة إذا كانت الصلاة المكتوبة مما يجمع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينوي الجمع تقديما أو تأخيرا ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله، عملا بقول من أجاز ذلك من العلماء.

وأوضحت أنه إذا كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات، ولا حرج عليه في ذلك، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر، فيُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من الخلاف.