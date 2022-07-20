كل ما تريد معرفته عن جناح الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية للكتاب

شهد جناح الأزهر، في معرض الإسكندرية للكتاب، في دورته الـ 17، إقبالا كبيرا من الجماهير المهتمين بطلب الفتوى والمشاركة في الورش الفنية التي ينظمها الجناح ما بين ورش للرسم والخط العربي والأعمال اليدوية كالنحت والرسم على الزجاج.

وأعلن الأزهر الشريف، عن مشاركته بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب في نسخته الحالية بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، مخصصا ركن مجمع البحوث الإسلامية إصدارات جديدة في قضايا متنوعة تتناول محاور مهمة تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته وتجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم.

جناح الأزهر

وفي جناح الأزهر بمعرض الأسكندرية للكتاب، يقدم ركن الخط العربي هذا العام بجانب كتابة أسماء الزائرين للجناح؛ دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وعمل ورش مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.

كما يشمل جناح الأزهر في معرض الأسكندرية، عددا من الأركان، منها ركن الفتوى وركن الطفل، كما يقدم الجناح ركناً خاصاً لقطاع المعاهد الأزهرية، كما يشمل إصدارات هيئة كبار العلماء، ومركز الأزهر للترجمة الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة العنف و الإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام.

شخصية جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية للكتاب

يشهد جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام، احتفالا بالإمام حسن العطار، بعد أن قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اختياره ليكون شخصية الجناح لاسيما وأنه يعتبر أحد قامات الأزهر الشريف وأحد وجوهه البارزة.

وبعد افتتاح المعرض، حرص رواد جناح الأزهر الشريف على التقاط الصور التذكارية مع صورتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، المتواجدة بالجناح، ومن أبرز الفئات الحريصة على التقاط الصور التذكارية كانت الشباب والأطفال.