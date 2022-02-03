مجسم للجامع الأزهر والكعبة في جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

شيّدت معلمات رياض الأطفال ضمن مبادرة «الأزهر جامعا وجامعة» مجسمًا للجامع الأزهر، والكعبة وجبل عرفات، ونفَّذ طلاب وطالبات رياض الأطفال مناسك الحج؛ لتعريف زوّار جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمناسبة الحج.

كتاب تفاعلي مصنوع من الجوخ

كما قدّمت معلمات رياض الأطفال كتابًا تفاعليًا مصنوعًا من الجوخ يحمل اسم «الأزهري الصغير»، يحوي تفاصيل لأركان الإسلام والإيمان، وكيفية تعليم الوضوء والصلاة للأطفال، وقدمنَّ قصة الفيل والكتكوت مصنوعة من الجوخ والخامات الطبيعية من خلال العرائس القفازية لتعليم الطلاب آداب احترام الطريق، وبعض القيم الأخلاقية.

إجراء المسابقات والألغاز وتقديم الهدايا للأطفال

كما قدّمت المعلمات مسرح خيال ظل بعنوان «فيل أبرهة» تحكي قصة أبرهة، فضلا عن إجراء المسابقات والألغاز وتقديم الهدايا للأطفال، إضافة إلى ورش الرسم على الوجه والورش الفنية بما تضمنها من تشكيل ونسيج لوحات من الفوم وتلوين على أشكال من الجبس.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53 للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.