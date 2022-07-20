والدة شيماء جمال: «المتهم قتلها وحاول الظهور بشكل البرئ»

حضرت اليوم، والدة شيماء جمال، التي كانت ضحية زوجها وشريكه، بعد أن قتلاها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة الابتدائية، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين، بعد إحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

الأم: المتهم قتلها وجه قعد معايا

وقالت والدة المذيعة شيماء جمال خلال حديثها لـ«الوطن»، أن المتهم بعد أن أنهى حياة ابنتها، عاد إلى الشقة التي يقطنون بها في أكتوبر، وجلس معها، ومع ذلك لم تبدو عليه أي ملامح تشير إلى ارتكابه الجريمة نهائيا، وكان يحاول بقدر الإمكان أن يشتت الأنظار عنه ليبدو أنه لم يرتكب شيئا.

تهديد المذيعة بإعلان زواجها من المتهم

وكانت النيابة العامة قد استمعت، خلال تحقيقاتها إلى أقوال «جنى» ابنة المجني عليها، والتي صرحت بأنه قبل الواقعة بفترة قليلة، تنامى إلى سمعها تهديد والدتها المجني عليها المذيعة شيماء جمال للمتهم «زوجها»، بالإعلان عن زواجها منه وأمهلته حتى شهر أغسطس وإلا ستعلنه بنفسها عبر موقع «فيس بوك»، وعن طريق إخبار زوجته الأولى بمنزلها.

قرار الزوج بالتخلص من المذيعة بالتعاون مع شريكة

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم «زوج شيماء جمال» وشريكه، إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهما بقتل المذيعة عمدًا، بعدما تبين من خلال التحقيقات أنّ المتهم الأول زوج المجني عليها المدعو «أيمن. ح» قرر التخلص منها بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما وإعلان زواجهما أمام أسرته الأولى، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني «حسين. ا» معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

تفاصيل ارتكاب الواقعة

وتبين خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن مرتكبي الجريمة عقدا العزم على إزهاق روح شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا، واستأجرا مزرعة نائية بمنطقة البدرشين، لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، كما اشتريا أدوات حفر للقبر، وأعدا قطعة قماشية ومادة حارقة لتشوية معالمها قبل دفنها، ومسدسًا وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، كما أن المتهم الأول استدرجها إلى المزرعة مسرح الجريمة بدعوى أنّه سيعاينها لشرائها وكان المتهم الثاني في انتظاره بها.