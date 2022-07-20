وصول أسرة شيماء جمال لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياتها

وصلت أسرة المذيعة شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها وشريكه داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة الابتدائية، قبل قليل، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم وشريكه، اليوم الأربعاء، بعد إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

ظهور بملابس سوداء وحزن

وظهرت أسرة المذيعة شيماء جمال بملابس سوداء وحزن لم يفارق وجوههم، مطالبين بالقصاص العادل من المتهم وشريكه وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات إلى أقوال «جنى ت» ابنة المجني عليها، والتي قررت بأنّه قبيل الواقعة بفترة تناهى إلى سمعها تهديد والدتها المجني عليها شيماء جمال للمتهم الأول، بالإعلان عن زواجها منه وأمهلته حتى شهر أغسطس وإلا ستعلنه بنفسها عبر موقع فيس بوك، وعن طريق إخبار زوجته الأولى بمنزلها.

المتهمان أمام العدالة

وكانت النيابة العامة في وقت سابق أمرت بإحالة المتهم وشريكه، إلي محاكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل المذيعة شيماء جمال عمدًا، بعدما تبين من خلال التحقيقات أنّ المتهم الأول زوج المجني عليها المدعو «أيمن ح» قرر التخلص منها بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني «حسين ا» معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

استئجار مزرعة نائية

وبحسب التحقيقات التي أنهتها النيابعة العامة حول القضية تبيّن أنّ مرتكبي الجريمة عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح المجني عليها، ووضعا لذلك مخططا، واستأجرا مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، كما اشتريا أدوات حفر للقبر، وأعدا قطعة قماشية ومادة حارقة لتشوية معالمها قبل دفنها، ومسدسًا وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، كما أن المتهم الأول استدرجها إلى المزرعة مسرح الجريمة بدعوى أنّه سيعاينها لشرائها وكان المتهم الثاني في انتظاره بها.