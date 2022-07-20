كبير الأثريين: اللغات الحديثة مأخوذة من الكتابة المصرية القديمة

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ 19 يوليو يوم فارق في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن العام الحالي مميز جدا، إذ يشهد 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون و200 سنة على على فك رموز الكتابة بحجر رشيد.

«شاكر»: المكتوب على حجر رشيد أقدم أبجدية في التاريخ

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن ما جاء في حجر رشيد أقدم أبجدية في التاريخ، معربا عن تمنيه بان يتم تخصيص عالمي ليوم اكتشاف الحجر، مشددًا على أن كل اللغات الموجودة في العصر الحديث مأخوذة من الكتابة المصرية القديمة.

«شاكر»: عام 2022 مميز بمجال الآثار

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، «في هذا العام سيكون لدينا افتتاح المتحف المصري الكبير، وبالتالي فإن هذا العام مميز جدا كونه يتزامن مع اكتشاف رموز حجر رشيد أو مقبرة توت عنخ آمون».

وأشار كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار إلى أن عالما عراقيا وعلماء آخرين كان لهم محاولات سابقة على شامبليون، لكن شامبليون هو الذي تمكن من فك رموز حجر رشيد، الذي يعتبر أول حجر تكلم في التاريخ، كاشفا أنه في عام 196 ق.م كان بطليموس الخامس يحكم مصر وخفف الضرائب عن الكهنة، فأرادوا أن يعبروا عن شكرهم لهذا الملك، فكتبوا مرسوم قانون بـ3 لغات، لغة الكهنة، الكتابة الشعبية، واللغة الرسمية أي اللاتينية، وبالتالي كان ذلك أقدم مرسوم ضرائب في التاريخ.